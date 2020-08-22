مدافع الجوية يعلن انتصاره على فيروس كورونا

2020/08/22 | 20:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن مدافع الوة الجوية علي بهجت، مساء السبت، انتصاره على فيروس كورونا.ووذكرت ادارة نادي القوة الجوية في صفحتها على الفيسبوك" الشجاع ينتصر على الوباء". واظهرت نتائج الفحوصات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا للاعب نادي القوة الجوية علي بهجت في الـ5 من آب الجاري موجبة.وكان المدافع علي بهجت اكد للمكتب الاعلامي للنادي في 4آب، وجود اعراض فيروس كورونا بعد تشخيصها من قبل الطبيب المختص، وانه سيتم عمل المفراس للتاكد من الحالة بشكل رسمي.وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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