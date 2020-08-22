مصدر حضر اجتماعات واشنطن ينفي حديثاً منسوباً للكاظمي مع ترامب حول أوباما!

2020/08/22 | 20:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس نفى مصدر سياسي أن يكون رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد "تطرق إلى أي طرف محدد في قيادة الولايات المتحدة" خلال المباحثات مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب.وقال المصدر الذي حضر اجتماعات الوفد العراقي في واشنطن لـ "ناس" إن "الكاظمي تحدث بشكل معلن عن شكر الولايات المتحدة وكل الدول التي ساعدت العراق في الانتصار على تنظيم داعش".وأضاف إن "الحديث لم يتطرق إلى أي طرف محدد في قيادة الولايات المتحدة" كما أن "الكاظمي شدد على عدم حاجة العراق إلى أية قوات قتالية أجنبية".

وظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطاب متلفز ضمن حملته الانتخابية، قال فيه أن الكاظمي أخبره بأن ترامب هو الذي تسبب بدحر تنظيم داعش وليس أوباما، قبل أن ينفي المصدر المسؤول وجود هذا الحوار من الأساس.

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