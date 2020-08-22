التحالف الدولي للتغيير: القوات الأميركية ستسلم معسكر التاجي للجيش العراقي

2020/08/22 | 20:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد التحالف الدولي في إفادة لقناة التغيير أن القوات الأميركية ستسلم معسكر التاجي الذي يضم جنودا أميركيين وأجانب إلى الجيش العراقي غدا الأحد.

وفي التفاصيل، قالت الدائرة الإعلامية للتحالف الدولي إن الانسحاب يأتي بعد انتهاء مدة التدريب والاستشارة التي تقدما القوات الأميركية لعناصر الجيش والشرطة في العراق.

ونفى التحالف إعادة تموضع هذه القوات داخل قاعدتي عين الأسد أو حرير، مؤكدا أن القوات المنسحبة ستغادر إلى خارج العراق.

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