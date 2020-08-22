دزئي: البارزاني بعث رسالة الى بومبيو قبيل توجه الوفد العراقي الى واشنطن

2020/08/22 | 20:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مسؤول دائرة العلاقات الخارجية بحكومة إقليم كردستان سفين دزئي، عن قيام رئيس حكومة الإقليم، بتوجيه رسالة لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قبل بدء زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى واشنطن.

وأوضح دزئي في تصريح، ان رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني، أعرب في رسالته الى بومبيو، عن دعم حكومته واستعدادها للحوار مع الحكومة الاتحادية، بهدف التوصل الى اتفاق بين بغداد واربيل ، داعيا واشنطن الى لعب دور التقريب بين الطرفين.

وأكد دزئي ان الولايات المتحدة تسعى الى تطبيع العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وتعزيز الاستقرار في العراق، لأنها تدرك بأن توصلها الى اتفاق استراتيجي مع بغداد في ظل استمرار الازمات الداخلية، سيقف عائقا امام معالجة تلك الازمات، والتي يقف في مقدمتها التدخلات الخارجية بالشأن العراقي.

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