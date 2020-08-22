قاسم الاعرجي يبحث مع سليم الجبوري القضايا والملفات التي تهم المواطن والدولة

2020/08/22 | 20:40 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / بحث مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي، مع رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري القضايا والملفات التي تهم المواطن والدولة.واشار الجبوري ، حسب بيان للمستشارية ، الى :" ان العراق يحتاج الى كفاءات مهنية ووطنية، تأخذ على عاتقها مهمة الاصلاح في جميع مفاصل الدولة ".



من جانبه اكد الاعرجي ضرورة تلبية متطلبات المواطنين وحقوقهم التي كفلها الدستور العراقي و اهمية الحفاظ على ما تحقق من منجزات وادامتها، بما يخدم المواطن العراقي ويعزز ثقته بالدولة، متمنيا ان يشهد العراق مزيدا من التقدم وعلى الصعد كافة./انتهى3

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