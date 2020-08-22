غدا .. بايرن يسعى للقبه السادس.. وسان جيرمان للقب الاول بنهائي دوري ابطال اوربا

2020/08/22 | 20:40 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / يلتقي في الساعة العاشرة من مساء يوم غد الاحد ، في ملعب النور / دا لوز/ بالعاصمة البرتغالية لشبونة، فريقا بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، في نهائي دوري ابطال اوروبا 2019/2020.قدم بايرن ميونخ موسما غاية في الروعة والتميز من حيث الاداء والنتائج في جميع المسابقات التي شارك فيها هذا الموسم، وتكللت مجهوداته وعمله الدؤوب بالنجاح ، وحقق لقبين حتى الآن ويريد ان تكتمل الفرحة ويعتلي منصة التتويج الاوروبية ويرفع الكأس.وحقق بايرن ميونخ لقبين هذا الموسم ، بطولة الدوري الالماني وكأس المانيا، ويطمح بان ينهي هذا الموسم بالثلاثية التاريخية بالنسبة له، وتحقيق اللقب السادس في مسيرته بدوري الابطال فقد حقق 5 القاب من قبل.واستهل بايرن ميونخ مشواره في دوري الابطال بعد التأهل من المجموعات بتفوقه بدور الــ 16 على تشيلسي، وربع النهائي على برشلونة، وفي نصف النهائي اسقط ليون وعبر للنهائي، بينما باريس كان مشواره عبور بوروسيا دورتموند في دور الــ 16، وفي ربع النهائي اتالانتا، وفي نصف النهائي لايبزيغ.وسيدخل البايرن بكل قوة وقتال عال داخل المستطيل الاخضر، لتحقيق الفوز من اجل العودة الى منصات التتويج الاوروبية التي غابت عنه منذ 2013/2012.من جانبه نجح باريس سان جيرمان في السيطرة على الالقاب الفرنسية هذا الموسم ، حيث حقق 3 ألقاب ، هي لقب الدوري الفرنسي، وكأس فرنسا، وكأس الرابطة الفرنسية، ويريد ان يخرج من هذا الموسم بحصد الرباعية التاريخية، وتحقيق لقب دوري الأبطال الذي سيكون الأول في مسيرته الكروية.ويسعى فريق العاصمة الفرنسية إلى تحقيق الفوز وخطف اللقب من البافاري العنيد والقوي، ولكن هذا يتطلب من باريس العمل بكل قوة من أجل إيقاف الماكينات الألمانية وتعطيلها، ومواصلة الانتصارات .باريس سان جيرمان سعى جاهدًا في السنوات الماضية للظفر بالبطولة ولم ينجح ، لكن هذه السنة نجح في الوصول إلى النهائي ويأمل بأن يحقق اللقب ويفرح جمهوره المتعطش جدًا لهذه البطولة./انتهى3

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