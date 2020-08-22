غدا .. انسحاب كامل للقوات الامريكية من  قاعدة التاجي

2020/08/22 | 20:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اكد مصدر امني رفيع المستوى، السبت، ان القوات الامريكية ستنسحب غدا وتسلم مقرها العسكري ضمن قاعدة التاجي شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “القوات الامريكية المتواجدة ضمن قاعدة التاجي الجوية ستنسحب غدا بشكل رسمي”، لافتا الى ان “المقر سيتم تسليمه للقوات الامنية العراقية”.

واضاف ان “الانسحاب ياتي ضمن الخطة الجديدة باعادة انتشار القوات الاجنبية في البلاد”.



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