ضربة جوية للتحالف شمالي بغداد.. وفيديو يرصد تداعياتها

2020/08/22 | 20:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيديو يوثق ضربة جوية للتحالف شمالي بغداد

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