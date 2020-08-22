سياسي كردي: اقليم كردستان ينتظر موقفاً من بغداد لنسيان الانفصال والاستقلال

2020/08/22 | 20:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغدادرأى السياسي الكردي، محمود عثمان، اليوم السبت، 22 آب، 2020، أن الاتفاق الأخير بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان يعد خطوة ’’مبشرة ومهمة’’ نحو تعزيز العلاقات بين الجانبين.وقال عثمان في حديث لـ(بغداد اليوم)، "على اقليم كردستان ان يشعر بأن بغداد هي (عمقه الاستراتيجي)، وعليه ايضا ان يتمسك بإقامة أفضل العلاقات معها، كما أن على الحكومة الاتحادية مع الإقليم وفقا للشراكة والدستور لا على أساس الاستقواء".وأضاف أنه "كلما شعر الكرد بأن حقوقهم محفوظة وأن بغداد تسعى لحل الخلافات معهم وتتعامل معهم باحترام فأكيد لن يلجؤوا أو يفكروا بخيارات الاستفتاء والانفصال مرة أخرى".وبين أن "الاتفاق يجب أن يكون شاملا ودائميا لآنه من المحتمل أن تأتي حكومة أخرى غير حكومة الكاظمي فتلغيه كما حدث بعد استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي".

وعقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في واشنطن في الساعات الماضية لقاءً مع الوفد الكردي المرافق له خلال زيارته الى واشنطن.

وقال رئيس وفد إقليم كردستان إلى الولايات المتحدة فوزي الحريري، اليوم السبت (2020/8/22) إن وفد الإقليم اجتمع مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.وأضاف الحريري في تصريح صحفي، أن "وفد إقليم كردستان دُعي إلى استئناف الحوار مع بغداد لحل المشاكل العالقة بين الطرفين".وأشار الحريري، الذي يشغل منصب رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان، إلى تفاصيل اللقاء الذي عقده الوفد الكردي مع الكاظمي في واشنطن. وقال إن "الكاظمي شكر وفد الإقليم على مشاركته ودعمه للمحادثات مع وزارة الخارجية الأمريكية في مختلف المواضيع، ولفت إلى أن رئيس الوزراء العراقي أكد وجود مشاكل اقتصادية كثيرة في العراق".وكان وزير إقليم كردستان لشؤون التفاوض مع بغداد، خالد شواني، أعلن الأحد (16 آب 2020)، التوصل لاتفاق بين بغداد وأربيل ‏يسري حتى إقرار موازنة 2021، ويشمل المستحقات المالية والمنافذ ومجموعة من الملفات العالقة.وقال شواني في بيان، إنه وبعد سلسلة من زيارات وفد إقليم كردستان، برئاسة قوباد طالباني، بهدف استحصال المستحقات المالية ‏لإقليم كردستان ورواتب الموظفين، وبعد جملة من الاجتماعات، وتغيير المقترحات والملاحظات لـ12 مرة، تم إعلان الاتفاق بين ‏الطرفين.وأضاف أن "المفاوضات شهدت الكثير من المد والجزر وكانت العملية صعبة ومعقدة وكانت جهودنا تسعى لتأمين الحقوق المالية ‏لموظفي الإقليم وحماية الحقوق الدستورية لإقليم كردستان، وسيسري الاتفاق حتى إقرار قانون موازنة 2021 لتبداً مرحلة جديدة من ‏المفاوضات حول موازنة 2021".وأوضح أن الاتفاق يتضمن إرسال 320 مليار دينار شهرياً لإقليم كردستان، ويتطرق لمجموعة من الملفات الأخرى مثل مراقبة ‏وتدقيق وآلية معالجة العديد من الملفات المالية والاقتصادية، وآلية التعامل مع إيرادات المنافذ الحدودية بموجب قانون الإدارة المالية ‏الاتحادي رقم 6 لعام 2019".‏

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