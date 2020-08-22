2020/08/22 | 20:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

دعا عضو المالية النيابية، جمال كوجر، السبت، (22 آب، 2020)، لإنهاء البيروقراطية الحكومية امام القطاع الخاص من أجل تخفيف نسب البطالة المتفاقمة بين الشباب.

وقال كوجر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "القطاع العام يعاني ترهلا كبيرا ولا سبيل أمام الحكومة العراقية لتخفيف نسب البطالة المتفاقمة إلا تفعيل القطاع الخاص"، مبينا أن "الحكومة مطالبة بدعم القطاع الخاص من خلال تخفيف الاجراءات البيروقراطية التي تعطل عمل المستثمرين".

وشدد على "ضرورة توفير البيئة الامنة لدخول الشركات الاستثمارية الاجنبية التي ستوفر مئات الالاف من فرص العمل للشباب العاطلين عن العمل"، لافتا إلى أن "الشركات المحلية بحاجة الى دعم الحكومة وتوفير كل التسهيلات لها من خدمات الى قروض صناعية".

وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قال خلال زيارته إلى كربلاء، الثلاثاء (14 تموز 2020)، إنه يدعم مشاريع القطاع الخاص من أجل توفير فرص العمل.

وذكر الكاظمي في مؤتمر صحفي حضره مراسل (بغداد اليوم) أننا "ندعم القطاع الخاص، ونعمل على توفير كل مستلزمات إنجاحه والارتقاء بواقعه وتفعيل ودعم القطاع الخاص سيساهم بشكل كبير بتوفير فرص العمل".

وأضاف أن "الشراكة بين القطاع العام والخاص مهمة جدا خلال المرحلة المقبلة وندعم المشاريع المحلية والمنتوج العراقي، ونسعى بكل قوة لدعم وتفعيل وتنشيط الصناعة العراقية".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عضو بالمالية النيابية يقترح حلاً أمام الحكومة لتخفيف نسب البطالة المتفاقمة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عضو بالمالية النيابية يقترح حلاً أمام الحكومة لتخفيف نسب البطالة المتفاقمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).