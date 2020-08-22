"التحالف" ينفذ ضربة جوية ضد "داعش" شمالي بغداد

2020/08/22 | 20:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، تنفيذ ما يسمى بـ" التحالف الدولي" ضربة جوية ضد التنظيم، شمال بغداد....

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