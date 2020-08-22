القوات الأمريكية تنصب منظومة باتريوت بقاعدة عين الأسد

2020/08/22 | 20:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدرٌ امني في محافظةِ الانبار، السبت، عن قيامَ القواتِ الامريكية بنصبِ منظومةِ باتريوت المضادة للصواريخ داخلَ قاعدةِ عين الاسد الجوية غربيَ العرا...

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