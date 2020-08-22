الخارجية الإسرائيلية تتحدث عن سفارة لها في العراق!

2020/08/22 | 20:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، السبت، فتح سفارة افتراضية لها في العراق، معربة عن أملها في ان ينضم العراق إلى الدول العربية الأخرى التي وقعت اتفاقيات تطبيع مع اسرائيل.

وقال المتحدث العربي باسم الخارجية، حسن كعبية، في تصريح لوسائل اعلام كوردية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (22 آب 2020)، أن "اتفاق السلام بين الإمارات واسرائيل هي نقطة تحول في منطقة الشرق الأوسط".

وعبر المسؤول الدبلوماسي عن أمله بانضمام العراق إلى الدول العربية الأخرى التي وقعت اتفاقيات تطبيع مع اسرائيل، مشيرا إلى "فتح بلاده سفارة افتراضية في العراق تمثل الشعب العراقي".

وأشار كعبية، إلى أن العراق يستحق أن ينعم بالاستقرار، فهو يعاني من التدخلات الخارجية ولا سيما من قبل "الميليشيات وإيران".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أعلن في 13 آب الجاري، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، وصفه بـ"التاريخي".

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من الفصائل الفلسطينية، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أواخر كانون الثاني عن خطة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين تنص على ضم إسرائيل للمستوطنات ومنطقة غور الأردن في الضفة الغربية.



وكانت إسرائيل تبحث في آلية لتنفيذ عملية الضم.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، لصحافيين "ما قمنا به خطوة جريئة لضمان حل الدولتين"، مضيفا أن السفارة الإماراتية لن تكون في القدس وأن افتتاحها "لن يتطلب وقتا طويلا".

وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في بيان إنه "يوم تاريخي" و"خطوة حاسمة نحو السلام في الشرق الأوسط".

ورحبت مصر التي كانت أول دولة عربية وقعت اتفاقا للسلام مع إسرائيل في العام 1978 بالاتفاق.

ودعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إلى "اجتماع عاجل" لمستشاريه لمناقشة اتفاق تطبيع العلاقات الإسرائيلية الإماراتية قبل إصدار بيان حوله.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، إن عباس دعا الى "اجتماع عاجل يعقبه بيان حول الإعلان الثلاثي الأميركي الإماراتي الإسرائيلي".

ووقع الفلسطينيون اتفاق سلام مع إسرائيل العام 1993 قامت بموجبه السلطة الفلسطينية.

كما وقع الأردن اتفاق السلام في 1994.

وسجلت خلال السنوات الأخيرة خطوات تقارب واضحة وكثيرة بين إسرائيل وعدد من دول الخليج.

اذ وقعت شركتان إماراتية وإسرائيلية في أبوظبي عقدا لتطوير أبحاث ودراسات خاصة بفيروس كورونا المستجد، في أول خطوة من نوعها منذ الإعلان عن الاتفاق على تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل الخميس الماضي.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية، إن شركة "أبيكس" للاستثمار وقعت اتفاقا تجاريا مع مجموعة "تيرا" الإسرائيلية "سعيا لتطوير الأبحاث والدراسات الخاصة بفيروس كورونا المستجد".

ووقع الاتفاق خليفة يوسف خوري رئيس مجلس إدارة شركة "أبيكس" وأورين ساديف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "تيرا" في مقر الشركة في الإماراتية العاصمة أبوظبي.

وحضر التوقيع ممثلون عن وسائل الإعلام الإماراتية والإسرائيلية.

وهذه المرة الأولى التي يعلن فيها عن توقيع شركتين إماراتية وإسرائيلية عقدا في العاصمة الإماراتية بحضور وسائل إعلام إسرائيلية، وهو أول عقد منذ الإعلان المفاجئ عن تطبيع العلاقات قبل ثلاثة أيام.

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