القبض على منتحل صفة

2020/08/22 | 20:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ..........بناءا على توجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة واشراف مباشر للسيد قائد شرطة بغداد وبعد توجه احد السيدات الى مركز المأمون طالبتا الشكوى ضد احد المتهمين والذي انتحل صفة طبيب من خلال نشره على الفيس بوك منشور مفاده انه يقوم باخذ عينات من المواطنين وفحص هذه العينات وبيان انه مصابين بالفايروس من عدمه لقاء مبلغ ١٧٥ الف دينار للعينة الواحدة تم اخذ امر من القضاء واعتقال المتهم وبعد التعمق بالتحقيق بين انه يقوم بهذا الفعل بداعي النصب والاحتيال وانه يعطي نتائج وكتب مزورة حيث احتال على عدد من المواطنين وزودهم بكتب تبين فيما بعد انها مزورة تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وفق القانون

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