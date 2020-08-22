2020/08/22 | 20:53 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} اعلن قائد شرطة نينوى العميد ليث خليل الحمداني، السبت، القبض على اثنين من داعش كانا يعملان بما يسمى {ديوان الجند وعكسر ابو مروان} في ايمن الموصل.





وقال الحمداني في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" فوج طوارئ الشرطة الثامن التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبعد المتابعة المستمرة تمكن من القاء القبض على اثنين من عناصر داعش الارهابية وهم كل من الداعشي ( ا م ح ا ) والذي كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى ( ديوان الجند ) والداعشي ( ع م ا ح ) والذي كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى ( عسكر ابو مروان ) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

واضاف" تم القبض عليهما في مناطق واحياء ( الاقتصاديين / التجاوزات والمطاحن ) في الجانب الايمن لمدينة الموصل".

وفاء الفتلاوي

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