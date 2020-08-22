محتجون يرشقون شاسوار عبد الواحد بعبوات بلاستيكية في السليمانية

2020/08/22 | 20:54 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض زعيم حراك الجيل الجديد الى رشق بالعبوات البلاستيكية في السليمانية

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