كورونا في الكرخ: أبو غريب يتصدر الموقف الوبائي

2020/08/22 | 20:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة بغداد/ الكرخ، السبت، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.



وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (22 آب 2020)، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم، جاءت على النحو التالي":

أبو غريب ——— 54

ابو دشير ——— 5

الاعلام ———— 3

البياع ———— 7

الحرية ———- 33

الخطيب ——- 6

الدورة ———- 4

الدولعي ——— 2

السيدية ——— 3

الشرطة الخامسة —— 4

الشرطة الرابعة ——- 1

الشعلة ——— 25

الطارمية ——— 17

العامرية ——- 5

العطيفية ——- 3

الغزالية ——— 12

القادسية ——- 6

الكاظمية ——- 18

المحمودية —- 51

المشاهدة —— 11

المكاسب —— 1

المنصور ———- 6

النصر والسلام ——- 3

اليرموك ———- 2

اليوسفية ——- 3

جكوك ———- 2

حي الجامعة —— 11

حي الجهاد ——— 13

حي الخضراء ——- 3

حي العامل ——— 19

حي العدل ——— 11

سبع البور ——- 8

سويب ———- 1

معسكر العدالة ——- 1

ناحية الرشيد ——— 3

سكنة جانب الرصافة ——— 9

محافظة ذي قار ———- 1

محافظة بابل ——— 2

محافظة كربلاء ——- 2

الشفاء : 290

الوفيات:374

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