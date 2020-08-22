2020/08/22 | 21:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#دلور_ميقري ذات ظهيرة، آبت بيان إلى المنزل في سيارة أبيها قادمةً من المدرسة.



عقب تناولها الغداء مع باقي أفراد الأسرة، نزلت إلى الحديقة مع شقيقتها الصغيرة.



بقيتا تلعبان حتى سمعتا والدتهما تدعوهما، كون الجو الخريفيّ مال إلى البرودة مع ميلان الشمس إلى الغروب.



في ذلك الزمن، كان عامّة الناس يظنون أن غالبية الأمراض سببها البرد.



حديقة الدار، المزروعة بشتى أنواع الأشجار والشتلات، كانت بمثابة الصيدلية للجيران وحتى لأه ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زمن موناليزا الحزينة: الفصل الثاني/ 2 - دلور ميقري) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زمن موناليزا الحزينة: الفصل الثاني/ 2 - دلور ميقري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).