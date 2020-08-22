لبنان تسجل 5 وفيات و611 إصابة جديدة بكورونا

2020/08/22 | 21:03 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين] سجلت دولة لبنان، اليوم السبت،611‪ إصابة جديدة بفيروس و5 حالات وفاة.

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