2020/08/22 | 21:09 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدم محتجون غاضبون، يوم السبت على رشق رئيس حراك "الجيل الجديد"، شاسوار عبد الواحد بعبوات الماء البلاستيكية.

وظهر عبد الواحد في مقطع فيديو متداول على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي وهو يتعرض للرشق بعبوات المياه الفارغة من قبل مجموعة من المتظاهرين حتى هرع الى احدى السيارات وتمكن من الفرار من المكان.

وكان عبد الواحد متواجدا في "بارك آزادي" في مدينة السليمانية لحضور احتجاج من قبل بعض المواطنين، على اوضاع الاقليم الاقتصادية.

وتأسس حراك الجيل الجديد عام 2018 وقد قام الإدعاء العام في اقليم كوردستان في وقت سابق بتسجيل شكوى ضد زعيم حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد.

ويملك عبد الواحد مجمع ناليا و مجموعة مشاريع سكنية وقنوات اعلامية وهو متهم بالتهرب من سداد ديون حكومية تقدر بملايين الدولارات.

مصدر الفيديو: JwV5gI13Nh4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. شاسوار عبد الواحد يهرب صارخاً بعد رشقه بعبوات المياه في السليمانية) نشر أولاً على موقع (كوردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. شاسوار عبد الواحد يهرب صارخاً بعد رشقه بعبوات المياه في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كوردستان 24).