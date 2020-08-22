رجل يحرق نفسه في كربلاء جراء إصابته بكورونا ونتائج التشريح تظهر خلوه من الفيروس

2020/08/22 | 21:11 - المصدر: قناة التغيير

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أقدم رجل على الانتحار بحرق نفسه جراء إصابته بفيروس كورونا في كربلاء، وفقا لما افاد مراسل التغيير في كربلاء.

وفي تفاصيل الحادثة، قال مراسلنا إن رجل يبلغ من العمر أربعين عاما أقدم على الانتحار بحرق نفسه بمادة البنزين داخل مخزن تابع لداره في منطقة الفريحة، مضيفا أن النتائج الصادرة من دائرة الطب العدلي في المحافظة بعد وفاته أظهرت خلو المتوفي من الفيروس وأن نتيجة الفحص السابقة كانت خاطئة.

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