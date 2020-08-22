وزير الدفاع الايراني يصل الى موسكو

2020/08/22 | 21:11 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / وصل زير الدفاع الايراني العميد امير حاتمي الى العاصمة الروسية موسكو ، مساء اليوم ، على رأس وفد عسكري تلبية لدعوة رسمية من نظيره الروسي سيرغي شويغو.وذكرت وكالة / ارنا/ الايرانية الرسمية :" ان من اهم اهداف الزيارة تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين في المجالات الثنائية والاقليمية والدولية".واضاف :" ان العميد امير حاتمي سيحضر المؤتمر العسكري - الفني الدولي السادس لروسيا ومعرض ارميا 2020 "./انتهى3

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