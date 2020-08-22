2020/08/22 | 21:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عمان/نينا/ اعلن وزير الصحة الاردني الدكتور سعد جابر، عن تسجيل 44 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن اليوم ، منها 29 محلية، ليرتفع العدد الاجمالي للاصابات في البلاد منذ بدء الوباء الى 1576 اصابة..واعلن كذلك في تصريحات صحفية عن تسجيل 6 حالات شفاء جديدة، فيما بقي تحت العلاج 291 مصابا، داعيا المواطنين الى الابتعاد عن التجمعات والمناسبات والاحتفالات التي تخالف التعليمات، والالتزام تطبيق التباعد الجسدي وارتداء الكمامات واستخدام المعقمات.وفي السياق ذاته ، اعلن وزير الدولة لشؤون الاعلام الاردني امجد العضايلة عن تمديد ساعات حظر التجول في جميع المحافظات الأردنية اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل ، بحيث يبدأ الحظر الساعة العاشرة مساء للمنشآت والساعة الحادية عشرة للمواطنين وحتى الساعة السادسة صباحا./انتهى

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