توجيهات في النجف بتشديد تأمين ساحات التظاهر وحماية النشطاء والمدونين

2020/08/22 | 21:11 - المصدر: وكالة نينا

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النجف/نينا/وجه محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري الاجهزة الامنية في المحافظة ،بتشديد تأمين ساحات التظاهر في المحافظة وحماية المتظاهرين والنشطاء والمدونين على شبكات التواصل الاجتماعي .وقال الياسري في تصريح نقله مكتبه الاعلامي :" وجهنا اجهزة الاستخبارات والامن الوطني ومختلف اجهزة الشرطة ، في النجف ، بتأمين ساحات التظاهر في النجف وحماية المتظاهرين والنشطاء والمدونين ، وضرورة التواجد في الميدان مع المتظاهرين لحمايتهم من اي عابث يحاول الحاق الضرر بهم "./انتهى

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