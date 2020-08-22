2020/08/22 | 21:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحطّمت طائرة شحن تابعة لشركة محلية، صباح السبت، في جوبا ما أسفر عن مقتل أربعة من الركاب الخمسة بالإضافة إلى أفراد الطاقم الثلاثة، وفق ما أعلن وزير النقل والطرق في جنوب السودان مادوت بيار يول.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتلى بتحطم طائرة كانت تحمل أموالا في جنوب السودان) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتلى بتحطم طائرة كانت تحمل أموالا في جنوب السودان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).