2020/08/22 | 21:23 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "رويترز": بومبيو يزور الكيان الصهيوني الاثنين المقبل وبعدها يتوجه إلى الإمارات

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