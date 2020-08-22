عبوة ناسفة تستهدف رتلاً أميركياً غربي بغداد

2020/08/22 | 21:23 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاتجاه استهدف رتل عسكري اميركي بعبوة ناسفة غربي بغداد.وأفاد مراسل "الاتجاه" بأن عبوة ناسفة انفجرت على رتل يضم العديد من العجلات الاميركية على الطريق السريع في منطقة الغزالية غربي بغداد.هذا ولم يتضحْ حتى الآن حجم الخسائر الناجمة جراء هذا الهجوم.

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