2020/08/22 | 21:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شنيشل: لن أقبل مهمة المنتخب الأولمبي إلا بشروط الإتحاد السوري يوجّه دعوة إلى أسود الرافدين للمساهمة برفع الحظر عن ملاعبه بغداد- الزمان من المؤمل أن يوجه الاتحاد السوري لكرة القدم دعوة إلى منتخبنا الوطني للذهاب إلى سوريا وخوض مباراة ودية مع نسور قاسيون ضمن المساعي التي يبذلها لرفع الحظر عن إقامة المباريات الودية على الملاعب […]

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