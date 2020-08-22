2020/08/22 | 21:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سر التفوّق – سامر الياس سعيد لفت فريق نادي بايرن ميونخ الالماني الانظار الى سر تالقه خصوصا بمباريات دوري ابطال اوربا ووصوله الى المباراة النهائية التي سيتابعها الملايين من على شاشات التلفاز دون ان يحظى مناصري الفريق ومتابعيه بفرصة الحضور شخصيا الى مدرجات ملعب النور في البرتغال لمساندة الفريق الذي اثبت تفوق الماكنات الالمانية وتالقها […]

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