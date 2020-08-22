2020/08/22 | 21:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كامبل تتحدّث عن تجربتها مع العنصرية { لندن – وكالات – تحدثت عارضة الأزياء ناعومي كامبل عن تجربتها مع العنصرية في صناعة الأزياء، كعارضة أزياء شابة سمراء، وأشارت إلى أن عارضتين شهيرتين وقفتا في وجه المصممين، الذين لم يرغبوا في ضمها إلى عروضهم من أجلها.قالت ناعومي في مقابلة مع مجلة الأوبزرفر (إنها واجهت التهميش العرقي […]

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