اعتقال منتحل لصفة “طبيب” يتعامل بمسحات مزورة لكورونا في بغداد

2020/08/22 | 21:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم السبت، عن اعتقال منتحل لصفة طبيب يتعامل بمسحات مزورة لفايروس كورونا.

وقال مدير علاقات واعلام قيادة شرطة بغداد المقدم عزيز ناصر في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إنه “بناءً على توجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة واشراف مباشر لقائد شرطة بغداد وبعد توجه احدى السيدات الى مركز المأمون طالبت الشكوى ضد احد المتهمين انتحل صفة طبيب من خلال نشره على الفيس بوك منشور يتضمن قيامه باخذ عينات من المواطنين وفحص هذه العينات وبيان انه مصابين بالفايروس من عدمه لقاء مبلغ ١٧٥ الف دينار للعينة الواحدة، فقد تم اخذ امر من القضاء واعتقال المتهم “.

واضاف ناصر، أنه “بعد التعمق بالتحقيق تبين انه يقوم بهذا الفعل بداعي النصب والاحتيال وانه يعطي نتائج وكتب مزورة، حيث احتال على عدد من المواطنين وزودهم بكتب تبين فيما بعد انها مزورة”.

واكد، “اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وفق القانون”.

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