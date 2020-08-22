شرطة بغداد ترفع كميات من مادة سي 4 شديدة الانفجار و21 عبوة

2020/08/22 | 21:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضمن حملة جرد المواد الخطرة، رفعت قيادة شرطة بغداد كميات من مادة سي فور شديدة الانفجار من مناطق شمالي بغداد.

ووفقا لبيان صادر عن قيادة شرطة بغداد فأنها عثرت على سبعة جلكانات مملوءة بمادة شديدة الانفجار مع احدى وعشرين عبوة ناسفة جميعها قديمة عثر عليها في فضاءات متروكة شمالي بغداد وتم تفكيكها من قبل الجهد الهندسي للجيش.

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