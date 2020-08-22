التميمي: العراق حجز لقاحات لفيروس كورونا لـ20% من عدد سكانه

2020/08/22 | 21:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير الصحة حسن التميمي، عن الكميات التي سيعمل العراق على توفيرها من لقاح كورونا.

وأوضح التميمي في تصريح، ان العراق حجز كمية من اللقاحات لنحو عشرين بالمئة من عدد سكانه، مضيفا ان الوزارة ملزمة باستخدام علاجات كورونا المصنعة محلياً، إضافة الى توفيرها الأدوية المستخدمة بعلاج كورونا، والتي أصبحت متاحة للمواطنين، فيما أشار التميمي الى توفير مختبرات للراغبين بالسفر إلى الخارج، يتك فيها إظهار النتائج خلال ست ساعات.

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