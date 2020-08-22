بيع نظارات غاندي مقابل مبلغ ضخم

2020/08/22 | 21:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..بيعت نظارات مستديرة كان يضعها “رمز الكفاح” من أجل استقلال الهند، ماهاتما غاندي، خلال مزاد في بريطانيا، مقابل مبلغ ضخم، حسب ما أشارت دار “إيست بريستول” للمزادات.وكتبت الدار عبر حسابها على إنستغرام في منشور تضمن تسجيلا مصورا عن المزاد الذي أقيم مساء الجمعة: “شاهدوا لحظة بيع نظارات غاندي مقابل 260 ألف جنيه استرليني (340 […]

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