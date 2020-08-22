وزير التعليم: الحكومة مهتمة بملف تعيين حملة الشهادات العليا

2020/08/22 | 21:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرازيل..إصابات كورونا تتجاوز الـ3.5 ملايين

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية آخر إحصاءات حول الوضع الوبائي في البلاد تبين منها أن الإصابات بفيروس كورونا تجاوزت عتبة الـ3.5 ملايين ووفياته تخطت الـ 112 ألفا.

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