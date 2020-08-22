2020/08/22 | 21:37 - المصدر: عين العراق

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السبت 22 أغسطس 2020 | 09:11 مساءً | عدد القراءات : 22

البيشمركة تؤكد عدم فتح اي مركز للتنسيق مع الجيش في المناطق المتنازع

اكد الامين العام لوزارة البيشمركة جبار ياور عدم فتح اي مركز للتنسيق مع الجيش الاتحادي، في المناطق المتنازع عليها.

واوضح ياور ، بحسب موقع الاتحاد الوطني الكردستاني :" ان الانباء التي تتحدث عن فتح مراكز تنسيق بين البيشمركة والجيش في خانقين وكركوك ونينوى وغيرها، لا تمت للحقيقة بصلة" ، مؤكدا :" عدم فتح اي مركز للتنسيق في المناطق المتنازع عليها".

واضاف: " ان الجانبين توصلا الى تفاهم مشترك، لكن لحد الان لم يتم اي اتفاق رسمي بين وزارتي البيشمركة والدفاع حول عودة البيشمركة الى تلك المناطق".





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