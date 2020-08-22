خبير اقتصادي يوضح عوامل تقليل فرص المساعدات الامريكية للعراق

2020/08/22 | 21:42 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد الخبير الاقتصادي صالح الهماشي :" ان ‏المساعدات والتعاون الامريكي مع العراق ستقتصر على مجالي الصحة والطاقة " .وقال الهماشي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ‏تعد زيارة ‏الكاظمي الى واشنطن مهمة جدا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد ، خاصة الاقتصادية منها ".واضاف انه :" لفتح مجال تعاون اقتصادي كبير في مختلف المجالات الاقتصادية ، لابد من ان توفر مقومات لهذا التعاون ، اهمها البيئة المناسبة في ظل حالة من ‏الاضطراب تشهدها المصالح الامريكية في العراق عبر الاستهداف المستمر ، مما يجعل الولايات المتحدة تتحفظ بشكل كبير جدا على الانفتاح الاقتصادي على العراق بشكل واسع او تقديم مساعدات كبيرة دون ان تكون هناك فائدة ينعم الطرفان بها ".واعرب عن اعتقاده بان تتخطى المساعدات الامريكية الاقتصادية مساعدات ضمن البروتوكولات الدولية والمجاملات، و على العراق ان يعمل لتأطير العلاقة ما بين البلدين وتهيئة بيئة داخلية مناسبة لجذب الاستثمارات الامريكية ليبدأ التعاون بينهما ، مبينا :" ان وجود تهديدات للمصالح الامريكية وكذلك وجود بيئة معارضة ومشككة بالنوايا بشكل كبير جدا ، يعيق اي مساعدة بمستوى الحدث ‏الذي يمر به البلد".وتابع الهماشي :" ستقتصر المساعدات او التعاون على مجالي الصحة والطاقة ، بشكل لا يرتقي الى حل المشكلة الاقتصادية في البلد ، كونه يعاني مشاكل في مختلف القطاعات وعلى رأسها الخدمية "، مشيرا الى :" ان تعامل ترامب في السياسة بمبدأ الربح والخسارة ، اضافة الى علاقة العراق بايران ، عاملان كفيلان بتقليل فرص المساعدات الامريكية الى العراق لمواجهة الازمات الاقتصادية الصعبة التي يمر بها ".وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اختتم زيارة للعاصمة الامريكية واشنطن دامت ثلاثة ايام ، التقى خلالها الرئيس دونالد ترامب وكبار القادة والسياسيين .واسفرت عن توقيع اتفاقيات عدة بمجال النفط والطاقة والصحة وغيرها./انتهى3

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