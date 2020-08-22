العراق: اتفقنا مع واشنطن على جدول زمني لإعادة الانتشار

2020/08/22 | 21:42 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

آخر تحديث: السبت 3 محرم 1442 هـ - 22 أغسطس 2020 KSA 21:25 - GMT 18:25 تارخ النشر: السبت 3 محرم 1442 هـ - 22 أغسطس 2020 KSA 19:51 - GMT 16:51

المصدر: دبي - العربية.نت

أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، السبت، الاتفاق مع واشنطن على جدول زمني لإعادة الانتشار، مشيرا إلى أن النقاش مع الجانب الأميركي كان جادا.وقال في لقاء خاص نشرته وكالة الأنباء العراقية حول الزيارة الأخيرة لواشنطن: "أجرينا حوارات مكثفة مع قادة الأحزاب بشأن تواجد القوات الأميركية قبل زيارة أميركا".

كما أضاف "اتفقنا مع القيادات السياسية في بغداد على مسألة إعادة الانتشار وفق جدولة وتوقيتات".وتابع "اتفقنا مع الجانب الأميركي على تشكيل فريق فني من الطرفين لتحديد ذلك".

من لقاء ترمب والكاظمي في البيت الأبيض

هذا وأكد حسين أن إعادة الانتشار تعني عودة القوات الأميركية إلى بعض الدول التي جاءت منها، وقال "قررنا أن تكون اللجنة التي وقعت المذكرات مع الجانب الأميركي مستمرة لمتابعة التنفيذ".كما أكد أن العراق يمتلك أدوات دبلوماسية قوية في التعامل مع دول الجوار.

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين

الانسحاب خلال 3 سنواتيشار إلى أنه خلال زيارته إلى العاصمة الأميركية واشنطن، أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الجمعة، أن لقاءه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان مهماً وناجحاً، مشيراً إلى أن ترمب أكد أن القوات الأميركية ستنسحب من العراق خلال الثلاث سنوات المقبلة.وقال الكاظمي في مقابلة مع قناة العراقية الإخبارية، إن"كلا الطرفين العراقي والأميركي خرجا مرتاحين من هذا اللقاء"، لافتاً إلى أنه "جرى الحديث عن التعاون الاقتصادي، والتعاون الأمني، وإعادة تقييم الوجود الأميركي في العراق".

الكاظمي في البيت الأبيض يوم 20 أغسطس

من جانبه، أوضح البيت الأبيض أن زيارة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إلى واشنطن "تأتي في وقت حساس وتهديدات إقليمية".



وتزامنا مع زيارة الكاظمي قال: "هدفنا وقف سلوك إيران المشين في العراق، وسنساعد الحكومة العراقية لتحقيق ذلك، ونتفهم الروابط الدينية والثقافية بين إيران والعراق".



كما أكد أن "المحادثات ستتناول دور تركيا في العراق أيضا".يذكر أن الكاظمي عاد، السبت، إلى بغداد بعد اختتام زيارته إلى الولايات المتحدة.



وكان قد توجه، الثلاثاء، إلى واشنطن على رأس وفد حكومي، تلبية لدعوة رسمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: اتفقنا مع واشنطن على جدول زمني لإعادة الانتشار) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: اتفقنا مع واشنطن على جدول زمني لإعادة الانتشار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).