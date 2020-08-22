2020/08/22 | 21:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني- افاد مصدر أمني من محافظة السليمانية، بإصابة 7 اشخاص اثر مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين، بعد قيامهم بأحراق مقر قائممقامية كلار في المحافظة.وقال المصدر ، إن “7 اشخاص اصيبوا في مواجهات بين قوات الشرطة والمتظاهرين، بعد قيامهم باضرام النيران في مقر قائممقامية كلار في السليمانية”.واضاف أن “القوات الأمنية اطلقت الرصاص الحي […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص تظاهرون يحرقون اجزاء من مبنى قائممقامية كلار المركز الخبري الوطني.

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