2020/08/22 | 21:51 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يتحدث للصحفيين في نيويورك بعد اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم 20 أغسطس آب 2020.تصوير: مايك سيجار - رويترز.القدس (رويترز) - قال مصدر مطلع إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيزور إسرائيل يوم الإثنين ثم يتوجه إلى الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء لبحث اتفاق التطبيع بين البلدين.وتابع المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أو جنسيته، أن جدول أعمال زيارة بومبيو يتضمن أيضا بحث التحديات الأمنية التي تمثلها إيران والصين في المنطقة.اعداد أحمد حسن للنشرة العربية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: بومبيو يزور إسرائيل والإمارات هذا الأسبوع لبحث قضايا السلام وإيران والصين) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر: بومبيو يزور إسرائيل والإمارات هذا الأسبوع لبحث قضايا السلام وإيران والصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).