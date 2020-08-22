نائب عن سائرون يدعو لمنع سفر المسؤولين السابقين: عليهم شبهات كبيرة وهناك من يحميهم

2020/08/22 | 21:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداددعا النائب عن تحالف سائرون، محمود الزجراوي، السبت 22-8-2020، الى منع سفر جميع المسؤولين السابقين في الدولة العراقية، الى حين براءة ذمتهم بشكل كامل.وقال الزجراوي، لـ"بغداد اليوم"، انه "لا توجد مادة قانونية للقصاص من السراق، منذ 2003 ولغاية الساعة، لأن الفساد سياسي وحزبي، فهؤلاء السراق تابعين لأحزاب وكتل معينة وهذه الجهات، هي من تحمي الفاسدين، ولهذا بعض القوانين غضت النظر عن الاقتصاص ومحاسبة السراق، بسبب تشريعها من قبل الاطراف السياسية".وشدد انه "يجب منع سفر جميع المسؤولين السابقين في الدولة العراقية الى حين براءة ذمتهم بشكل كامل، وتقيم حسابات ختامية عن عملهم في منصبهم، خصوصاً ان مسؤولين عليهم شبهات فساد كبيرة وخطيرة، سافروا بشكل مباشر، بعد انتهاء مهامهم، وهذا يزيد في الفساد، بل يشجع على عمليات الفساد".

وأكد عضو المجلس الاعلى لمكافحة الفساد،سعيد ياسين موسى، السبت، 08 آب، 2020، أن حجم الأموال المسروقة من خزينة العراق منذ عام 2006، ولغاية اليوم بلغت 360 مليار دولار وتورط بذلك مسؤولون سابقون.وقال موسى في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "حجم ما سرق من اموال العراق بعد عام 2006 ولغاية الآن، أكثر من 360 مليار دولار عن طريق التباطؤ والتلكؤ، وعدم تنفيذ أكثر من 10 آلاف عقد استثماري".واضاف أن "سوء الادارة والتخطيط تسببا ايضا بضياع مئات المليارات، بالإضافة الى وجود هيئات اقتصادية تابعة لقوى سياسية متنفذة استخدمت نفوذها للاستحواذ على المال العام".وبين موسى أن "ازدواج الرواتب ووجود موظفين فضائيين في مؤسسات الدولة، وعمليات تهريب النفط، وعمليات التهريب في المنافذ الحدودية، وعمليات غسيل الاموال، وغالبية تلك العمليات جهات سياسية متورطة فيها ساهمت باهدار المال العام خلال الاعوام الماضية".وكان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، رأى الاثنين (28 حزيران 2020)، أن محاربة الفساد وتحجيم نفوذ الأحزاب المتنفذة من قبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ستكون مهمة صعبة ما لم تسانده الكتل السياسية.وقال العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك الكثير من الملفات المعقدة والشائكة التي تنتظر رئيس مجلس الوزراء لحلها ومكافحة الفساد فيها".وأضاف، أن "مهمة رئيس الوزراء في مواجهة الاحزاب والفاسدين ستكون صعبة ما لم تسانده الكتل السياسية الوطنية".وبين، أن "مهمة الكاظمي في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر فيها العراق صعبة للغاية، ومن ثم من دون دعم ومساندة سيخفق في ذلك".

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