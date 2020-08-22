السليمانية.. حرق مقر قائمقامية كلار وانباء عن اصابات (فيديو)

2020/08/22 | 21:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أفاد مراسل ان ار تي، السبت، بقيام بعض الافراد المتظاهرين الغاضبين بحرق قائمقامية قضاء كلار التابع لمحافظة السليمانية.

وقال مراسلنا اليوم، (22 اب 2020) "ان مئات المواطنين خرجوا مساء اليوم، بتظاهرات في قضاء كلار التابع لمحافظة السليمانية، لافتا الى ان عدد من المحتجين الغاضبين الذين خرجوا طلبا للاصلاح واستقالة الحكومة بسبب الاوضاع المتردية التي يشهدها الاقليم فضلا عن تأخر صرف رواتب الموظفين لعدد من الاشهر اضرموا النيران في مبنى قائمقامية كلار".

واضاف مراسلنا انه لا توجد اي احصائية بالاضرار التي نجمت عن الحريق.

وتحدثت انباء عن وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين في وقت لم يصدر من الجهات المعنية أي بيان حول هذه الاحداث.

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