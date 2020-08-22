الكاظمي يصل البصرة بعد تطورات شهدتها المحافظة أخيرا

2020/08/22 | 21:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أفاد مصدر حكومي، السبت، بوصول رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، إلى محافظة البصرة، بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها المحافظة.

وقال المصدر في تصريح لوسائل اعلام رسمية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (22 آب 2020)، إن "الكاظمي وصل إلى محافظة البصرة، بعد عودته من الولايات المتحدة الأميركية على رأس وفد أمني رفيع المستوى، للاطلاع على الوضع الأمني، بعد الأحداث الأخيرة، التي شهدتها المحافظة".

وأضاف، أن "الوفد يضم كل من وزير الدفاع، جمعة عناد، ورئيس جهاز مكافحة الارهاب، الفريق أول ركن، عبدالوهاب الساعدي، ورئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي".

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