2020/08/22 | 22:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف توجّه بحماية المتظاهرين وذي قار تشهد إنفجاراً تصاعد وتيرة إحتجاجات البصرة بعد أحداث عنف وسط دعوات التهدئة بغداد – عبد اللطيف الموسوي المحافظات – مراسلو (الزمان) تصاعدت وتيرة الاحتجاجات الغاضبة في محافظة البصرة للمطالبة باقالة المحافظ اسعد العيداني على خلفية مقتل ناشطين اثنين خلال الايام الماضية ، حيث اقدم بعض المتظاهرين على اضرام النار […]

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