2020/08/22 | 22:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنخفاض معدل الوفيات وحالات الشفاء تسجل تقارباً مع إصابات كورونا منظمة الصحة العالمية تأمل إنقضاء الوباء في أقل من عامين بغداد – قصي منذر المحافظات – مرسلو (الزمان) سجلت وزارة الصحة والبيئة 3965 اصابة مؤكدة بكورونا وسط ارتفاع حالات الشفاء وانخفاض الوفيات اليومية ، فيما تصدرت صحة بغداد الكرخ الموقف الوبائي الومي بتسجيل 290 حالة […]

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