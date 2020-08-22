2020/08/22 | 22:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيلوسي تؤكد للكاظمي دعم واشنطن لحكومته قمة عراقية أردنية مصرية ثالثة الأسبوع الجاري في عمان بغداد – الزمان واشنطن – مرسي ابو طوق يعقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قمة في عمان، الأسبوع الجاري لبحث التعاون الاقتصادي وتطورات الأوضاع بالمنطقة.وقال الديوان الملكي الأردني، في […]

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