نجت منها امرأة فقط.. تحطم طائرة شحن في السودان ومقتل طاقمها الروسي بالكامل

2020/08/22 | 22:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تحطّمت طائرة شحن تابعة لشركة محلية سودانية، السبت، ما أسفر عن مقتل أربعة من الركاب الخمسة بالإضافة إلى أفراد الطاقم الثلاثة.



وتحطمت الطائرة بعيد إقلاعها على مسافة حوالى سبعة كيلومترات غرب المطار الدولي في جوبا عاصمة جنوب السودان، في ضواحي كاميرو.

وقال وزير النقل والطرق في جنوب السودان مادوت بيار يول، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، تابعه "ناس"، (22 آب 2020)، "كان في الطائرة ثمانية أشخاص، ثلاثة من أفراد الطاقم وخمسة ركاب نجت منهم امرأة واحدة وهي بصحة جيدة".

وتابع "قضى الركاب الأربعة الآخرون وأفراد الطاقم الثلاثة".

وبحسب الوزير، "كان أفراد الطاقم من الجنسية الروسية والمسافرون من جنوب السودان".

وكانت الطائرة التابعة لشركة "ساوث ويست أفييشن" المحلية والمستأجرة من مصرف "أوبورتيونيتي بنك" تنقل أموالا إلى منطقة واو في شمال غرب البلاد.

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