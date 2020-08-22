رجل أعمال وخبز مسمم في تونس لا مخطط لاغتيال الرئيس!

2020/08/22 | 22:06 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]عدما ضجت الأوساط التونسية قبل أيام بإشاعات عن محاولة لاغتيال الرئيس التونسي قيس سعيد، خرج الناطق باسم المحكمة الابتدائية في البلاد، محسن دالي، عن صمته، مؤكداً أن رئيس الجمهورية "غير معني بما أشيع عن محاولة تسميمه".لا مخطط لاغتيال الرئيس

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