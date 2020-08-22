2020/08/22 | 22:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{دولية: الفرات نيوز} كشفت وكالة "ناسا" الفضائية، اليوم السبت، عن وقوع حدث في الفضاء قبل يوم من انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.





وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فقد أفاد مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض في مختبر الدفع النفاث التابع لـ"ناسا" أن هناك كويكب سيقترب من الأرض بتاريخ 2 تشرين الثاني المقبل.

وقالت وكالة "ناسا" إنه من المتوقع أن يقترب الذي يحمل اسم "2018VP1" من الأرض في الثاني من نوفمبر المقبل، أي قبل يوم من الانتخابات الرئاسية لعام 2020، بحسب بياناتها.

وتم التعرف على الكويكب لأول مرة في مرصد بالومار بمقاطعة سان دييغو الأمريكية في تشرين الثاني 2018، ويبلغ قطره 0.002 كيلومتر أو حوالي 6.5 قدم.

وتشير البيانات أن الكويكب سيقترب من الغلاف الجوي للأرض، ولكن احتمال تأثيره عليها يبلغ 0.41٪.

ووفقا لبيانات "ناسا"، فإن عدد الاصطدامات المحتملة للكويكب قد تكون ثلاثة، مع وجود "فرصة بنسبة 99.59٪ في أن يخطئ الكويكب الأرض".

ومن المقرر أن تجري انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة في تشرين الثاني المقبل، التي يتنافس فيها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري مع جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي، وهما أبرز المرشحين في تلك الانتخابات.

محمد المرسومي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("ناسا" تكشف عما سيحدث في الفضاء قبل يوم من الانتخابات الأمريكية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("ناسا" تكشف عما سيحدث في الفضاء قبل يوم من الانتخابات الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).