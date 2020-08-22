الكاظمي يعقد اجتماعا مع القادة الامنيين في البصرة

2020/08/22 | 22:13 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / عقد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اجتماعا مع القادة الامنيين في البصرة في مقر قيادة عمليات المحافظة ، بحضور المحافظ اسعد العيداني .



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